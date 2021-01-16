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يوجّه بتوفير الموارد اللازمة لإنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب

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السيسي يوجّه بتوفير الموارد اللازمة لإنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب يوجّه بتوفير الموارد اللازمة لإنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب

مصراوي Masrawy

05:25 م السبت 16 يناير 2021

(مصراوي):

وجّه الرئيس عبدالفتاح بتوفير الموارد المالية لإنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب في وفق أحدث التقنيات في هذا المجال لتعكس تاريخ مصر الحضاري العريق في هذه الصناعة الحرفية الدقيقة، وعلى نحو متكامل من حيث توفير مستلزمات الصناعة والإنتاج، والمعارض الراقية، وتدريب العمالة لصقل قدراتهم، ومراعاة النواحي اللوجيستية من حيث اختيار موقع المدينة للاستفادة من الطرق والمحاور الجديدة لسهولة النفاذ منها وإليها واستقبال الزائرين.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي وزير والتجارة الداخلية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض "مخطط إنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب في مصر".

كما شهد الاجتماع متابعة الخطوات التنفيذية الجارية حاليًا لتطوير منظومة المخابز على مستوى الجمهورية، حيث وجه الرئيس بضمان حوكمة أداء المنظومة من خلال ميكنة دورة العمل بها، ورفع كفاءة العمليات اللوجستية، فضلاً عن استمرار جهود تحويل المخابز للعمل بطاقة الغاز الطبيعي لما له من عائد اقتصادي ومردود بيئي ملموس.

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مصراوي Masrawy

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