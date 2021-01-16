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سفير بمصر: الدبلوماسية ليست رفاهية أو نزهة أو رحلة استجمام

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سفير السعودية بمصر: الدبلوماسية ليست رفاهية أو نزهة أو رحلة استجمام سفير بمصر: الدبلوماسية ليست رفاهية أو نزهة أو رحلة استجمام
قال: كنتُ منتشيًا عندما سجل أول جواز دبلوماسي اقتنيته

سفير السعودية بمصر: الدبلوماسية ليست رفاهية أو نزهة أو رحلة استجمام

قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العربية، ومندوب #المملكة لدى جامعة الدول العربية، أسامة بن أحمد نقلي، كنت منتشيًا عندما سجل أول جواز دبلوماسي اقتنيته، قبل أن أدرك أن الدبلوماسية ليست رفاهية أو نزهة أو رحلة استجمام.. أو كما قال نزار بن عبيد مدني وزير الدولة للشؤون الخارجية سابقًا: (هي رحلة بذل وعطاء، وجهد متواصل، وعمل دؤوب، وثقافة ممتدة ومتجددة كالنهر، وثراء واسع في التجربة، ورصيد كبير من الخبرة العملية والعلمية).

جاء ذلك في تغريدة لسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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