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يستمر في مهامه حتى تنصيب "بايدن"

أعلن وزير الصحة الأمريكي أليكس عازار، استقالته؛ احتجاجًا على اقتحام الكونجرس؛ على أن يغادر المنصب في 20 يناير الجاري، بالتزامن مع تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

وقال "عازار" في رسالة استقالته التي تداولتها وسائل إعلام أمريكية اليوم (السبت): "إن الأعمال والخطابات التي تلت الانتخابات خلال الأسبوع الماضي، تُهدد بتشويه إرث هذه الإدارة، والهجمات على مبنى الكابيتول كانت اعتداء على الديمقراطية وعلى تقاليد الانتقال السلمي للسلطة التي كانت الولايات المتحدة أول من جلبها إلى العالم".

وأضاف: "نظرًا لاستمرار تفشي الوباء، والحاجة المستمرة لإيصال اللقاحات والعلاجات إلى الشعب الأمريكي، وضرورة ضمان الانتقال السلس إلى إدارة جو بايدن؛ فقد قررت أنه من مصلحة الأشخاص الذين نخدمهم أن أبقى في منصبي حتى نهاية هذه الإدارة".

وخاطب الرئيس دونالد ترامب قائلًا: "أحثكم على الاستمرار في إدانة أي شكل من أشكال العنف بشكل لا لبس فيه، والمطالبة بألا يحاول أحد تعطيل مراسم التنصيب في واشنطن، ومواصلة دعم الانتقال السلمي والمنظم للسلطة في 20 يناير".

وشهدت إدارة "ترامب" سلسلة استقالات بين الوزراء وكبار الموظفين، بعد ما واجه الرئيس اتهامات بالتحريض على العنف من خلال توجيه المتظاهرين للتوجه إلى مبنى الكابيتول؛ حيث كان المُشَرّعون يضعون اللمسات الأخيرة على إقرار فوز الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.