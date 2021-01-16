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تفاصيل انتحار مريض كورونا في مستشفى حميات أشمون بالمنوفية

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تفاصيل انتحار مريض كورونا في مستشفى حميات أشمون بالمنوفية تفاصيل انتحار مريض كورونا في مستشفى حميات أشمون بالمنوفية

مصراوي Masrawy

04:58 م السبت 16 يناير 2021

المنوفية- أحمد الباهي:

شهدت مستشفى الحميات بأشمون في محافظة المنوفية، عصر اليوم السبت قفز مريض بفيروس كورونا، من الطابق الثاني بمبنى المستشفى، وسقط على الأرض جثة هامدة.

مصدر بمديرية الصحة في شبين الكوم أفاد بأن المريض يبلغ من العمر 59 عامًا، ودخل المستشفى يوم 5 يناير الجاري، بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد، وتبين أنه يعاني من مشاكل نفسية، دفعته للانتحار اليوم السبت.

من جانبه، توجه الدكتور فيصل جمعة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، إلى موقع الحادث بمستشفى حميات أشمون وكذلك عدد من رجال الشرطة لمعاينة الواقعة والوقوف على أسباب ما جرى.

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