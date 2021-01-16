إصابة 3 أشخاص في تصادم "تروسيكل" بعمود إنارة بأسيوط

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أسيوطـ محمود عجمي:

أصيب 3 أشخاص، اليوم السبت، إثر اصطدام مركبة دراجة آلية "تروسيكل" بعمود إنارة بالطريق بقرية بني فيز بصدفا في أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة صدفا، بتصادم تروسيكل بعمود إنارة ووجود مصابين.

انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبيَن من المعاينة الأولية تصادم دراجة نارية "تروسيكل""بدون لوحات معدنية بعمود إنارة، وأسفر الحادث عن إصابة "وليد.م.ع" 18 عامًا، و"بسام.خ.ع" 22 عامًا، و"محمود. م. خ" ٢٤ عامًا.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى صدفا المركزي، وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.