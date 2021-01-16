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تداول 143 ألف طن بضائع استراتيجية بميناء الإسكندرية

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تداول 143 ألف طن بضائع استراتيجية بميناء الإسكندرية تداول 143 ألف طن بضائع استراتيجية بميناء الإسكندرية

مصراوي Masrawy

04:29 م السبت 16 يناير 2021

الإسكندرية– محمد عامر:

شهد ميناء الإسكندرية، اليوم السبت، نشاطًا ملحوظًا في حركة السفن والبضائع والحاويات، إذ بلغ إجمالي السفن المتواجدة على الأرصفة 28 سفينة تحمل سلع وبضائع استراتيجية.

وقال أحمد بريقع، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن البضائع المتداولة تقدر بـ 143 ألف و936 طن، وتشمل غلال ومواد بترولية وفحم وأخشاب.

وأضاف المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، أن إجمالي عدد الحاويات الصادرة بلغ 2346 حاوية، فضلًا عن دخول وخروج 4388 شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال 24 ساعة.

وطالب شاهين بضرورة الالتزام بالوقاية الشخصية والتباعد الاجتماعي، فضلا عن إتباع كافة البروتوكولات التي نشرتها وأوصت بها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية للحد من انتشار فيروس "كوفيد– 19".

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