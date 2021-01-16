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.. "التعليم" تثمن دور الأسر في دعم أبنائهم وبناتهم في الدراسة عن بُعد

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بالفيديو..

وجهت وزارة التعليم الشكر للأسر وأولياء الأمور، على دعم أبنائهم وبناتهم في التعليم عن بُعد، وقالت الوزارة: "نتطلع إلى استمرار جهودهم وتعاونهم خلال الفصل الدراسي الثاني."

جاء ذلك في تغريدة لوزارة التعليم مصحوبة بمقطع على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وكانت وزارة التعليم أعلنت اليوم تفاصيل الخطة الدراسية المطورة للتعليم عن بُعد للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، خلال الفصل الدراسي الثاني.

لمشاهدة الفيديو:


صحيفة سبق اﻹلكترونية

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