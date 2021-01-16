"الصحة الإسرائيلية": 13 شخصاً أصيبوا بشلل خفيف في الوجه بعد تلقيهم لقاح كورونا

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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، أن "نحو 13 شخصًا أصيبوا بشلل خفيف في الوجه، بعد تلقيهم لقاحًا ضد فيروس كورونا".

وقال صحيفة "جيروزاليم بوست"، إن التقديرات إلى أن عدد الحالات المشابهة لحالة هؤلاء الأشخاص، قد يكون أعلى.

وتساءل عدد من مسؤولي الصحة في إسرائيل، عن "ما إذا كان يجب إعطاء الجرعة الثانية لهؤلاء الأفراد أم لا"، فيما أوصت وزارة الصحة بـ"إعطائهم الجرعة الثانية، عندما ينتهي الشلل".

صحيفة "يديعوت أحرونوت"، نقلت عن قال أحد الأشخاص الذين أصيبوا بهذه الأعراض الجانبية قوله: "لمدة 28 ساعة على الأقل، رافقني شلل في الوجه".

وأضاف: "لا أستطيع أن أقول إنها اختفت تمامًا بعد ذلك، لكن بخلاف ذلك، لم أعان من آلام أخرى، باستثناء ألم بسيط حيث كانت الحقن، ولكن لم يكن هناك شيء غير ذلك".

وعبر المواطن الإسرائيلي عن "تردده" لتلقي الجرعة الثانية، في حين أكد أنه "من المهم ملاحظة أن هذا أمر نادر"، لافتًا إلى أنه "لا يريد أن يتجنب الناس التطعيم، وأنه أمر مهم".

مديرة وحدة الأمراض المعدية في مركز شيبا الطبي جاليا راهاف، أوضحت لموقع "يديعوت أحرونوت" أنها "صادفت مؤخرًا، شخصًا تم تطعيمه ضد فيروس كورونا، وكان يعاني من الشلل"، وقالت إنها "قررت عدم إعطائه جرعة ثانية".

