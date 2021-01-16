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جورجيا تعلن تحرير رهينتين من قبضة رجل "في حالة نفسية صعبة"

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جورجيا تعلن تحرير رهينتين من قبضة رجل "في حالة نفسية صعبة" جورجيا تعلن تحرير رهينتين من قبضة رجل "في حالة نفسية صعبة"

مصراوي Masrawy

04:30 م السبت 16 يناير 2021

تبليسي- أ ش أ:

أعلن نائب وزير داخلية جورجيا فلاديمير بورتسفادزه، تحرير رهينتين من قبضة رجل كان في حالة نفسية صعبة وفي غاية الانفعال؛ وذلك خلال عملية خاصة في بلدة كاسبي.

وقال بورتسفادزه - في تصريحات صحفية نقلتها قناة " اليوم" ، السبت، إن "هيئات حماية القانون في بلاده، نفذت عملية خاصة في بلدة كاسبي، لإطلاق سراح رهينتين"، مضيفا: "أنه تم الافراج عن الرهينتين، وذلك بعد عدة ساعات من المفاوضات وتم اعتقال المتهم".

وأوضح نائب الوزير أن المجرم طلب من الشرطة، توفير سيارة له ليغادر بواسطتها البلاد ويتوجه إلى روسيا، مشيرا إلى أن ذلك كان أحد مطالبه الرئيسية، وأضاف إلى ذلك أن المذكور تقدم قبل عدة أيام بشكوى للشرطة ضد عدة أشخاص.

ولفت نائب الوزير إلى أنه سيتم التحقيق في كل ظروف وملابسات الحادث.

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