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الجزائر.. هزة أرضية بقوة 3,5 درجة على مقياس ريختر تضرب وهران

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الجزائر.. هزة أرضية بقوة 3,5 درجة على مقياس ريختر تضرب وهران الجزائر.. هزة أرضية بقوة 3,5 درجة على مقياس ريختر تضرب وهران

الجزائر.. هزة أرضية بقوة 3,5 درجة على مقياس ريختر تضرب وهران

قال المركز الوطني للبحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية في الجزائر، إن هزة أرضية بقوة 3,5 درجة على مقياس ريختر ضربت منطقة وهران دون أن تخلف خسائر.
وأوضحت هذه الهيئة المسؤولة عن رصد الزلازل في الجزائر أن مركز الهزة الأرضية اليوم يقع على بعد 10 كلم شمال مدينة وهران الساحلية على الحدود الغربية للبلاد، طبقاً لصحيفة "الشروق" الجزائرية.
تكثر الهزات الأرضية وارتداداتها في شمال الجزائر، بشكل خاص، حيث يتكرر حدوثها عدة مرات سنويًا بدرجات متفاوتة، وكان من بينها زلزال يوم 30 ديسمبر الماضي حوالي الساعة الـ 7 مساء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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