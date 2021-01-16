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خبير أمريكي: السفر القديم "ذهب ولن يعود أبدًا"

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خبير أمريكي: السفر القديم "ذهب ولن يعود أبدًا" خبير أمريكي: السفر القديم "ذهب ولن يعود أبدًا"
تعرّف على تصريحاته خلال مؤتمر "رويترز نيكست"

خبير أمريكي: السفر القديم

كشف بريان تشيسكي، الرئيس التنفيذي لشركة "إير بي.إن.بي"، المتخصصة في تأجير المنازل للسفر والسياحة على الإنترنت، عن توقعاته بأن السفر بشكله القديم وعاداته القديمة قد "ذهب ولن يعود أبدًا".

وقال "تشيسكي": السفر الجديد سيكون مختلفًا بسبب جائحة فيروس "كورونا"، بالإضافة إلى تطلع الناس لزيارة آلاف المدن الصغيرة، وقضاء مزيد من الوقت في زيارة الأصدقاء وأفراد العائلة.

وأشار إلى تراجع السياحة التقليدية والإقبال على مشاهدة المعالم السياحية في أفضل الوجهات العالمية؛ إذ سيفضل المسافرون قيادة سياراتهم إلى مجتمعات أصغر، مع الحد من السفر جوًّا لحضور اجتماعات العمل وفقًا لـ"رويترز".

وأضاف خلال مؤتمر "رويترز نكست": المسافرون يتوقون لما سُلب منهم، إنهم لا يتحرقون شوقًا لرؤية تايمز سكوير، وما يتوقون لفعله هو رؤية أصدقائهم وأقاربهم الذين لم يروهم منذ وقت طويل.

وتأثرت شركة "إير بي.إن.بي" بجائحة كوفيد-19 في أوائل 2020، وتراجعت أعمالها 80% خلال ما يزيد قليلًا عن ثمانية أسابيع.

ومع تخفيف إجراءات العزل العام؛ آثر المزيد من المسافرين حجز المنازل على النزول في الفنادق؛ مما ساعد الشركة على تحقيق ربح مفاجئ في الربع الثالث، واستفادت الشركة -ومقرها سان فرانسيسكو- من الاهتمام المتزايد بتأجير المنازل البعيدة عن المدن الكبرى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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