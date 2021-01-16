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إغلاق 8 مراكز للدروس الخصوصية في بني سويف

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إغلاق 8 مراكز للدروس الخصوصية في بني سويف إغلاق 8 مراكز للدروس الخصوصية في بني سويف

مصراوي Masrawy

04:07 م السبت 16 يناير 2021

بني سويف- حمدي سليمان:

واصلت محافظة بني سويف، حملاتها المكثفة لمتابعة التزام المواطنين بارتداء الكمامات كإجراء احترازي لمواجهة .

وأسفرت الحملات عن تحرير 132 محضرًا لمخالفة الإجراءات الاحترازية، و فض 7 سرادقات لتجمعات أفراح وعزاء، وإغلاق 8 مراكز للدروس الخصوصية، و 130 محلًا ومنشأة تجارية لمخالفتها الإجراءات والتدابير الوقائية التي جرى إقرارها.

وشدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على المتابعة المستمرة لتنفيذ تكليفات وقرارات مجلس الوزراء، فيما يتعلق بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين للإجراءات الاحترازية.

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