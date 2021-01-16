إيران تستخدم صواريخ بعيدة المدى يمكنها ضرب أهداف متحركة في مناورة عسكرية

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مصراوي Masrawy

طهران- (بي بي سي):

ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في إيران، أن الحرس الثوري الإيرني أطلق صواريخ باليستية بعيدة المدى في المحيط الهندي، في اليوم الثاني من مناورات عسكرية تجريها في المنطقة الصحراوية بوسط البلاد.

ويبلغ مدى الصواريخ 1800 كيلومترا، ويمكنها الآن ضرب أهداف متحركة في البحر.

وأجرت من قبل اختبارا الجمعة لصواريخ أرض-أرض باليستية وطائرات مسيرة مصنوعة محليا في المنطقة نفسها.

وأكد رئيس الاركان الجنرال محمد باقري أن إيران ليس لديها "نوايا هجومية " لكنها ستكون قادرة على مجابهة أي عمل عدواني.

وقال قائد الحرس الثوري الميجر جنرال حسين سلامي "يتمثل أحد أهم أهداف سياستنا الدفاعية في استخدام صواريخ باليستية بعيدة المدى لمواجهة السفن الحربية المعادية، بما فيها حاملات الطائرات والبوارج".