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اليمن: القوات المشتركة تُحبِط هجومًا كبيرًا للحوثيين في الدريهمي

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اليمن: القوات المشتركة تُحبِط هجومًا كبيرًا للحوثيين في الدريهمي اليمن: القوات المشتركة تُحبِط هجومًا كبيرًا للحوثيين في الدريهمي

مصراوي Masrawy

03:47 م السبت 16 يناير 2021

صنعاء- أ ش أ:

تمكنت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني من كسر أكبر هجوم للميليشيات الحوثية، السبت، في مديرية الدريهمي جنوبي الحديدة، وكبدتها خسائر فادحة.

وأفاد مصدر عسكري - حسبما أفادت قناة "العربية" - بأن القوات المشتركة المرابطة في الخطوط الأمامية تصدت لهجوم كبير نفذته ميليشيات الحوثي باتجاه مواقعها في الدريهمي.

وأضاف المصدر أن الميليشيات الحوثية تكبدت خسائر بشرية كبيرة تمثلت بمصرع العشرات من عناصرها مازالت جثثهم مرمية في خطوط النار، بالإضافة إلى إصابة عشرات آخرين.

ونشر الإعلام العسكري للقوات المشتركة مقطع يوثق جانبا من المعارك التي خاضها جنود القوات المشتركة ضد الميليشيات الحوثية الإرهابية.

وتزايدت مؤخرًا وتيرة الهجمات الحوثية في مناطق متفرقة من الحديدة في تصعيد خطير للميليشيات قد يؤدي إلى إفشال الهدنة الأممية المتمثلة باتفاق ستوكهولم.

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