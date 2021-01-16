البحرية السودانية تُنقذ يختا فرنسيا في البحر الأحمر

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مصراوي Masrawy

الخرطوم- أ ش أ:

أنقذت القوات البحرية السودانية أحد القوارب (يخت)، يرفع العلم الفرنسي قبالة سواحل منطقة شنعاب بالبحر الأحمر، على بعد 200 كيلومتر شمال ميناء بورتسودان، إثر تعرضه لكسر مائي نتج عن اصطدام اليخت بالشعب المرجانية.

وذكرت القوات المسلحة السودانية، في بيان، السبت، أنه فور وصول إشارة استغاثة أطلقها القارب الفرنسي لأقرب محطة مراقبة ساحلية، صدرت الأوامر بدفع أحد الزوارق الحربية السودانية السريعة لموقع الحادث، وتم إجلاء شخصين من الجنسية الفرنسية.

وأوضحت أنه تم تقديم الدعم الطبي والإداري اللازم لطاقم القارب الفرنسي بمدينة أوسيف، وتحويلهم إلى بورتسودان، وستكتمل الإجراءات لاحقا بواسطة السلطات المختصة.