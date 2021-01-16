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موسكو: إعادة الطيران مع فنلندا والهند وفيتنام وقطر بدءا من 27 يناير

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موسكو: إعادة الطيران مع فنلندا والهند وفيتنام وقطر بدءا من 27 يناير موسكو: إعادة الطيران مع فنلندا والهند وفيتنام وقطر بدءا من 27 يناير

مصراوي Masrawy

03:40 م السبت 16 يناير 2021

موسكو- أ ش أ:

أعلن المركز الروسي للتعامل مع أزمة المستجد، السبت، إعادة تسيير الرحلات الجوية بين موسكو وعواصم فنلندا وفيتنام والهند وقطر بداية من يوم 27 يناير الجاري بعد توقيفها منذ بداية الجائحة.

وذكر المركز - في بيان نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - أن القرار الروسي يأتي بعد اجتماع أعضاء المركز بقيادة نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا جوليكوفا، مشيرا إلى أنه بعد المناقشات التي أخذت في اعتبارها وضع جائحة كورونا في بعض البلاد، تقرر تجديد الحركة المرورية الدولية على أساس تبادلي مع بعض البلدان بداية من 27 يناير الجاري.

وأوضح البيان أن الرحلات التي سيتم استئنافها تتضمن رحلتين في الأسبوع بين موسكو وهانوي، ورحلتين أسبوعيا بين موسكو ودلهي، ورحلتين بين موسكو وهلسنكي، ورحلتين بين سان بيطرسبرغ وهلسنكي، و3 رحلات بين موسكو والدوحة.

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