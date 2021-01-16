أخبار عاجلة

ابنة بايدن تكشف عن مخاوفها بشأن سلامته عشية تنصيب والدها -
تعرّف على 10 اتهامات تُعَرض "ترامب" للملاحقة القضائية وتقوده إلى السجن -
"الإرياني" يطالب اليونسكو بالتعاون مع بلاده في استرداد الآثار اليمنية المنهوبة -
خلال الـ 24 ساعة.. المكسيك تسجّل 19 ألف إصابة جديدة بكورونا و1584 حالة وفاة -
كوريا الجنوبية تسجّل 404 إصابات جديدة بكورونا و103 حالات بالصين -
ترامب يعفو عن مستشاره السابق ستيف بانون -
باكستان تسجل 1722 إصابة جديدة و48 وفاة بفيروس "كورونا" -
ترامب يأمر برفع السرية عن وثائق التحقيقات الفدرالي بشأن التدخل الروسي في انتخابات 2016 -
حدث ليلاً| انخفاض كبير في إصابات كورونا وسرقة زي للجيش الأمريكي -
إندونيسيا تُرحّل أمريكية بسبب تغريدات على تويتر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

سعته 6500 غرفة.. الصين تبني مستشفى في 5 أيام بعد زيادة إصابات كورونا

Print
سعته 6500 غرفة.. الصين تبني مستشفى في 5 أيام بعد زيادة إصابات كورونا سعته 6500 غرفة.. الصين تبني مستشفى في 5 أيام بعد زيادة إصابات كورونا

مصراوي Masrawy

03:37 م السبت 16 يناير 2021

وكالات:

أنهت السلطات الصينية، السبت، بناء مستشفى بسعة 6.500 غرفة في سعي حثيث ومستجد تقوده بكين لمواجهة إعادة انتشار الوباء في البلاد، بحسب "يورونيوز" الأوروبية.

وسجلت الصين مؤخرًا ارتفاعًا في عدد الإصابات وحالة وفاة وحيدة، وذلك بعد مرور نحو 5 أشهر من دون تسجيل أي وفاة بحسب ما تقوله .

وبُني المستشفى الذي خصصت 1500 غرفة منه للمصابين بكوفيد-19 في نانغونغ، جنوبي العاصمة بكين، في مقاطعة خبي، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الحكومية.

وفي العام 2020 نجحت الصين في احتواء الفيروس الذي ظهر أواخر 2019 في ووهان بشكل مميّز مقارنة بقوى عظمى أخرى مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

غير أن اللجنة الطبية الوطنية حذرت هذه من أن الإصابات التي سجلت مؤخراً "تنتشر بسرعة غير اعتيادية".

وفي بيان أصدرته أمس الجمعة، ألقت اللجنة كذلك باللوم على الوافدين إلى الصين من الخارج منتقدة "الإجراءات الإداية التي شابها خلل".

وكانت الحكومة الصينية عملت على تقديم رواية خاصة لمنشأ الفيروس، زاعمة أنه قد يكون بدأ بالانتشار في مناطق خارج البلاد وأنه قد يكون تم استيراده مع الأكل المجلد، خصوصاً السمك.

ويشكك العلماء الغربيون بهذه النظرية.

وسجلت الصين خلال 24 ساعة 130 إصابة جديدة بفيروس كورونا، 90 منها في مقاطعة خبي وحدها.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة

بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة

مواعيد وأرقام عمارات.. إجراءات استلام شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة

مواعيد وأرقام عمارات.. إجراءات استلام شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة

مصرع قائد الأكاديمية البحرية بطرابلس في حريق إثر انفجار مخزن للذخيرة

مصرع قائد الأكاديمية البحرية بطرابلس في حريق إثر انفجار مخزن للذخيرة

القصير يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين "البحوث الزراعية" و "الريف المصري"

القصير يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين "البحوث الزراعية" و "الريف المصري"

شبكة عيون الإخبارية