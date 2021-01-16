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انتخابات أوغندا: موسيفيني يتقدم والمعارضة تشكك

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انتخابات أوغندا: موسيفيني يتقدم والمعارضة تشكك انتخابات أوغندا: موسيفيني يتقدم والمعارضة تشكك

مصراوي Masrawy

03:13 م السبت 16 يناير 2021

كمبالا - (بي بي سي):

تعلن السلطات الانتخابية في أوغندا اليوم السبت عن اسم الفائز في الانتخابات الرئاسية ، التي شهدتها البلاد أمس الأول الخميس.

وقد أظهرت النتائج الأولية أن الرئيس الحالي يويري موسيفيني قد أحرز تقدمًا كبيرا وصلت نسبته إلى ما يقرب من 59٪ من الأصوات، لكنّ مرشح المعارضة الرئيسيّ، الفنان، بوبي واين، وصف استطلاعات الرأي بأنها زائفة.

وقال واين، واسمه الحقيقي روبرت كياغولاني سينتامو، في مؤتمر صحفي عقده أمس الجمعة في منزله بالعاصمة: إنه سيقدّم فورعودة خدمة الانترنت، أدلّة على حدوث عمليات تزوير، واتّهم جنودا حكوميين بمحاصرة منزله، بينما عزت أسباب وجود الجنود حول منزل واين، لحمايته.

وقطعت السلطات خدمة الإنترنت عن البلاد الأربعاء الماضي، قبل يوم واحد من إجراء الانتخابات،

وعلى الرغم من تراجع عدد المقاعد التي حصلت عليها المعارضة في الدورة الحالية، فإن النتائج الأوليّة أظهرت أنها فازت على الرغم من ذلك ، بخمسة مقاعد، من أصل ستة، تنافس عليها المرشحون في العاصمة كمبالا.

وتشير الأنباء إلى أن العديد من أعضاء مجلس الوزراء قد خسروا مقاعدهم في هذه الجولة الانتخابية، بما في ذلك نائب الرئيس إدوارد سيكاندي.

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