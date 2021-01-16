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27 فبراير.. الحكم في دعوى إلغاء منع قطارات الصعيد من الوصول لمحطة رمسيس

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27 فبراير.. الحكم في دعوى إلغاء منع قطارات الصعيد من الوصول لمحطة رمسيس 27 فبراير.. الحكم في دعوى إلغاء منع قطارات الصعيد من الوصول لمحطة رمسيس

مصراوي Masrawy

03:23 م السبت 16 يناير 2021

كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز دعوى ضد وزير النقل والمواصلات، لإلغاء قراره بمنع قطارات الصعيد من الوصول إلى محطة بميدان رمسيس للحكم بجلسة 27 فبراير المقبل .

وتضمنت الدعوى، "قيام وزير النقل والمواصلات بإصدار قرار لمنع قطارات الصعيد من الذهاب إلى رمسيس، ويعنى هذا القرار تحميل المواطنين أعباء مالية باهظة بخلاف الأضرار الجسدية وهم قادمين من مسافة طويلة من الصعيد، خاصة أن أغلب أبناء وأهل الصعيد من كبار السن الذين يأتون للعلاج مما يودي إلى زيادة المشقة عليهم بعد معاناة من السفر لمدة 14 ساعة".

وأضافت، أن القرار الصادر يعد تمييزا سلبيا في حق أبناء الصعيد ويقع مخالفاً لنص المادة التاسعة من الدستور المصري والتي تنص على: تلتزم الدولة بتحقيق تكافوا الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز.

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