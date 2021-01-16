سفير خادم الحرمين لدى الولايات المتحدة المكسيكية يقدم أوراق اعتماده

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"مدير عام المراسم بالخارجية" أعربت عن تمنياتها له بالنجاح والتوفيق

قدّم سفير خادم الحرمين الشريفين المُعَيَّن لدى الولايات المتحدة المكسيكية، هيثم بن حسن المالكي، نسخةً من أوراق اعتماده إلى المدير العام للمراسم بوزارة الخارجية المكسيكية "مارتا سوسانا بيون" من خلال الاتصال المرئي.

ورحّبت "بيون" بالسفير "المالكي"، معربةً عن تمنياتها له بالنجاح والتوفيق، كما أكدت استعدادها وبقية المسؤولين في المكسيك لتقديم كل الدعم لإنجاح مهامه وتيسير أعماله في تعزيز علاقات البلدين الصديقين.

من جانبه، أشاد السفير "المالكي" بالعلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين؛ مؤكدًا تطلعه قيام السفارة بالإسهام في تطويرها لما فيه مصلحة البلدين وشعبيهما الصديقين.