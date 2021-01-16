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"تجارية الإسكندرية" تستقبل وفد غرفة طرابلس لبحث التعاون المشترك- صور

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"تجارية الإسكندرية" تستقبل وفد غرفة طرابلس لبحث التعاون المشترك- صور "تجارية الإسكندرية" تستقبل وفد غرفة طرابلس لبحث التعاون المشترك- صور

مصراوي Masrawy

03:16 م السبت 16 يناير 2021

الإسكندرية- محمد البدري:

استضافت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، اليوم السبت، وفدًا من غرفة التجارة والصناعة والزراعة بطرابلس يرأسه الدكتور إبراهيم مصطفى رحيل، لبحث التعاون بين الجانبين المصري والليبي.

وقال أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، إن الهدف من اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات بين الجانبين، وتحديد القطاعات التي سيجري التعاون فيها سواء المتعلقة بالتجارة أو الصناعة أو الزراعة، أو تقديم الخدمات.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية، الدكتور كرم كردي، والدكتور أشرف أبو إسماعيل، محمد حفني، والدكتور عمر الغنيمي، والمهندس محمد فتح الله، محمود مرعي، والبديوي السيد.

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