بالصور.. افتتاح مشروعات تطوير 1340 وحدة سكنية ببورسعيد

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

بورسعيد- طارق الرفاعي:

افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتورة نور الهدى الجمال، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مشكاة الخيرية والثقافية، اليوم السبت، عدة مشروعات للإعمار وتطوير 1340 وحدة سكنية.

وأطلع المحافظ، خلال الجولة، على الأعمال التي جرت لرفع كفاءة وتطوير مناطق الأمل ببورفؤاد، والسيدة نفيسة بحي الضواحي، ومنطقة اللبانة القديمة وأعمال تطوير بالمعهد الفني التجاري.

وأشارت الدكتورة نور الهدى الجمال، إلى أن مؤسسة مشكاة الخيرية نفذت عملية رفع كفاءة 29 عمارة تضم 696 وحدة سكنية بمنطقة السيدة نفيسة، بينما بمنطقة الأمل في بورفؤاد جرى رفع كفاءة 11 عمارة تضم 260 شقة، بالإضافة إلى إجراء الصيانة اللازمة ورفع كفاءة 16 عمارة بإجمالي 384 وحدة سكنية بمنطقة اللبانة.