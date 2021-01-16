أخبار عاجلة

ابنة بايدن تكشف عن مخاوفها بشأن سلامته عشية تنصيب والدها -
تعرّف على 10 اتهامات تُعَرض "ترامب" للملاحقة القضائية وتقوده إلى السجن -
"الإرياني" يطالب اليونسكو بالتعاون مع بلاده في استرداد الآثار اليمنية المنهوبة -
خلال الـ 24 ساعة.. المكسيك تسجّل 19 ألف إصابة جديدة بكورونا و1584 حالة وفاة -
كوريا الجنوبية تسجّل 404 إصابات جديدة بكورونا و103 حالات بالصين -
ترامب يعفو عن مستشاره السابق ستيف بانون -
باكستان تسجل 1722 إصابة جديدة و48 وفاة بفيروس "كورونا" -
ترامب يأمر برفع السرية عن وثائق التحقيقات الفدرالي بشأن التدخل الروسي في انتخابات 2016 -
حدث ليلاً| انخفاض كبير في إصابات كورونا وسرقة زي للجيش الأمريكي -
إندونيسيا تُرحّل أمريكية بسبب تغريدات على تويتر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

تقلبات جوية.. الأرصاد تعلن تغيرات الطقس ليوم الأحد

Print
تقلبات جوية.. الأرصاد تعلن تغيرات الطقس ليوم الأحد تقلبات جوية.. الأرصاد تعلن تغيرات الطقس ليوم الأحد

مصراوي Masrawy

02:50 م السبت 16 يناير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل التغيرات والتقلبات الجوية خلال طقس غدا الأحد.

وأضاف خبراء الهيئة أن طقس غدا معتدل على القاهرة والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

وتابع الخبراء: "خلال ساعات الليل يكون الطقس من بارد إلى شديد البرودة على أغلب المناطق".

وأكد الخبراء أن التقلبات الجوية عبارة عن نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، كما يكون هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة على مناطق من البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية.

وأوضح الخبراء أن السواحل الشمالية تشهد فرص أمطار بنسبة 60% خاصة مناطق السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم.

وقال الخبراء أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي على البحر المتوسط يؤثر برياح جنوبية غربية على شمال البلاد.

لمزيد من أخبار الطقس اضغط هنا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة

بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة

مواعيد وأرقام عمارات.. إجراءات استلام شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة

مواعيد وأرقام عمارات.. إجراءات استلام شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة

مصرع قائد الأكاديمية البحرية بطرابلس في حريق إثر انفجار مخزن للذخيرة

مصرع قائد الأكاديمية البحرية بطرابلس في حريق إثر انفجار مخزن للذخيرة

القصير يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين "البحوث الزراعية" و "الريف المصري"

القصير يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين "البحوث الزراعية" و "الريف المصري"

شبكة عيون الإخبارية