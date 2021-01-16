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مفتي الجمهورية: لسنا مسيسين.. ولا نجامل أحدا في إصدار الفتاوى

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مفتي الجمهورية: لسنا مسيسين.. ولا نجامل أحدا في إصدار الفتاوى مفتي الجمهورية: لسنا مسيسين.. ولا نجامل أحدا في إصدار الفتاوى

مصراوي Masrawy

02:42 م السبت 16 يناير 2021

كتب- محمود مصطفى:

استنكر الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عدم لجوء البعض إلى العلم والطب في مواجهة الأوبئة والنوازل، قائلا: "نحن أمة اقرأ ولا ننفصل أبدًا عن العلم لأنه توأم الدين ولا ينفصل عنه".

وأضاف مفتي الجمهورية، في بيان له، أنه لا بد من الرجوع إلى أهل التخصص في كافة المجالات، وهو ما فعلناه في سؤال عن حكم صيام شهر رمضان في ظل وباء كورونا؛ إذ اجتمعنا بالمتخصصين وقد أفادوا بأن الصيام مفيد ولا يضر فأصدرنا الفتوى قبل رمضان الماضي بناءً على استشارتهم".

وأجاب المفتي عن سبب إدلاء دار الإفتاء برأيها في بعض القضايا الاقتصادية والسياسية، حيث قال: نحن نتحدث عندما يرتبط الأمر بشق شرعي وبعد سؤال الناس عن الأمر فنحن عندما نتحدث لا نجامل طرفًا، فنحن لسنا مسيسين ولكن نقوم بواجبنا.

وأوضح المفتي أن الفتوى صنعة تحتاج إلى مهارة وتدريب وحرفية ومهنية خاصة؛ لذلك نهتم دائمًا بأهمية التدريب، متابعا:"انتهينا مؤخرًا من تدريب المفتين على برامج حل المشكلات الأسرية إيمانًا منا بأن كثرة حالات الطلاق من قضايا الأمن القومي".

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