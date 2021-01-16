أخبار عاجلة

ابنة بايدن تكشف عن مخاوفها بشأن سلامته عشية تنصيب والدها -
تعرّف على 10 اتهامات تُعَرض "ترامب" للملاحقة القضائية وتقوده إلى السجن -
"الإرياني" يطالب اليونسكو بالتعاون مع بلاده في استرداد الآثار اليمنية المنهوبة -
خلال الـ 24 ساعة.. المكسيك تسجّل 19 ألف إصابة جديدة بكورونا و1584 حالة وفاة -
كوريا الجنوبية تسجّل 404 إصابات جديدة بكورونا و103 حالات بالصين -
ترامب يعفو عن مستشاره السابق ستيف بانون -
باكستان تسجل 1722 إصابة جديدة و48 وفاة بفيروس "كورونا" -
ترامب يأمر برفع السرية عن وثائق التحقيقات الفدرالي بشأن التدخل الروسي في انتخابات 2016 -
حدث ليلاً| انخفاض كبير في إصابات كورونا وسرقة زي للجيش الأمريكي -
إندونيسيا تُرحّل أمريكية بسبب تغريدات على تويتر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

الأوقاف انطلاق دورة الإعلان الديني في جنوب سيناء.. 5 فبراير

Print
الأوقاف انطلاق دورة الإعلان الديني في جنوب سيناء.. 5 فبراير الأوقاف انطلاق دورة الإعلان الديني في جنوب سيناء.. 5 فبراير

مصراوي Masrawy

02:41 م السبت 16 يناير 2021

كتب- محمود مصطفى:

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، السبت، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بشأن التنسيق لفرش وعمارة المساجد بالمحافظة، وتوفير الزي الأزهري لجميع الأئمة بالمحافظة، ومتابعة تنفيذ بروتوكولات تدريب الأئمة بالمحافظة وتوفير بعض منح الماجستير المجانية لهم.

وخلال اللقاء تم التنسيق مع كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لعقد دورة الإعلام الديني لشباب الإعلاميين المعنيين بالإعلام الديني يومي الجمعة والسبت 5-6 فبراير 2021م بمدينة شرم الشيخ تحت عنوان: (الإعلام الديني والتحديات المعاصرة) بالتعاون بين وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للإعلام ومحافظة جنوب سيناء، مع منح شهادة بحضور الدورة لجميع المشاركين.

وتم الاتفاق على عقد ندوة كبرى في ختام الدورة تحت عنوان: "التنمية في سيناء بين الحاضر والمستقبل" صباح الأحد الموافق 7/ 2/ 2021م في حضور نخبة من الإعلاميين.

وفي ختام اللقاء أهدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء نسخة من تفسير القرآن الكريم من إصدار المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة

بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة

مواعيد وأرقام عمارات.. إجراءات استلام شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة

مواعيد وأرقام عمارات.. إجراءات استلام شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة

مصرع قائد الأكاديمية البحرية بطرابلس في حريق إثر انفجار مخزن للذخيرة

مصرع قائد الأكاديمية البحرية بطرابلس في حريق إثر انفجار مخزن للذخيرة

القصير يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين "البحوث الزراعية" و "الريف المصري"

القصير يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين "البحوث الزراعية" و "الريف المصري"

شبكة عيون الإخبارية