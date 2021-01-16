الأوقاف انطلاق دورة الإعلان الديني في جنوب سيناء.. 5 فبراير

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود مصطفى:

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، السبت، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بشأن التنسيق لفرش وعمارة المساجد بالمحافظة، وتوفير الزي الأزهري لجميع الأئمة بالمحافظة، ومتابعة تنفيذ بروتوكولات تدريب الأئمة بالمحافظة وتوفير بعض منح الماجستير المجانية لهم.

وخلال اللقاء تم التنسيق مع كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لعقد دورة الإعلام الديني لشباب الإعلاميين المعنيين بالإعلام الديني يومي الجمعة والسبت 5-6 فبراير 2021م بمدينة شرم الشيخ تحت عنوان: (الإعلام الديني والتحديات المعاصرة) بالتعاون بين وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للإعلام ومحافظة جنوب سيناء، مع منح شهادة بحضور الدورة لجميع المشاركين.

وتم الاتفاق على عقد ندوة كبرى في ختام الدورة تحت عنوان: "التنمية في سيناء بين الحاضر والمستقبل" صباح الأحد الموافق 7/ 2/ 2021م في حضور نخبة من الإعلاميين.

وفي ختام اللقاء أهدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء نسخة من تفسير القرآن الكريم من إصدار المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.​