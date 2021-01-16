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شركة طيران الإمارات تعلق رحلاتها الى اكبر ثلاث مدن استرالية

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شركة طيران الإمارات تعلق رحلاتها الى اكبر ثلاث مدن استرالية شركة طيران الإمارات تعلق رحلاتها الى اكبر ثلاث مدن استرالية

مصراوي Masrawy

03:01 م السبت 16 يناير 2021

أبوظبي- (أف ب):

علقت شركة طيران الإمارات الجمعة رحلاتها إلى أكبر ثلاث مدن في أستراليا حيث تم تشديد قيود السفر في مواجهة ظهور نسخ جديدة متحورة أكثر عدوى من المستجد.

وأبلغت طيران الإمارات التي تتخذ دبي مقرا وكانت بين آخر الشركات التي حافظت على روابط مع الساحل الشرقي للجزيرة خلال معظم فترات الجائحة، المسافرين مساء الجمعة بأن عددا من الرحلات المقرر إجراؤها الأسبوع المقبل ستكون الأخيرة.

وقالت شركة طيران الإمارات على موقعها الإلكتروني إن خدماتها إلى سيدني وبريزبين وملبورن "ستعلق حتى إشعار آخر".

وستواصل الشركة تأمين رحلات جوية إلى بيرث (غرب) لكن إلغاء تلك الرحلات سيقلص بشكل أكبر احتمالات عودة آلاف الأستراليين العالقين في الخارج إلى بلدهم.

وتعليقا على هذا القرار، أعلنت الأسترالية عن رحلات جديدة لإعادة مواطنين، موضحة أن الشركات الأخرى التي تواصل هذه الخدمات يمكن أن تتولى المسؤولية.

وأغلقت أستراليا حدودها في مارس منعا لانتشار الفيروس، وذهبت الحكومة إلى حد وضع سقف لعدد المواطنين المسموح لهم بالعودة إلى بلادهم.

والأسبوع الماضي تم خفض عدد الأشخاص الذين يسمح لهم بدخول الأراضي الاسترالية، وبات من الضروري تقديم اختبار سلبي لكوفيد-19 قبل السفر إلى أستراليا.

وخلال عرضه هذه الإجراءات، تحدث رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون عن العدد المتزايد للأشخاص في الحجر الصحي الذين ثبتت إصابتهم بانواع متحورة من الفيروس.

وكان فُرض حجر على أكثر من مليوني شخص في بريزبين الكبرى لمدة ثلاثة أيام الأسبوع الماضي، بعد رصد أول اصابة بالفيروس المتحوّر الذي كان اكتُشِف في المملكة المتحدة.

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