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محافظ أسوان يعلن جاهزية 11 مستشفى لاستقبال وعزل حالات كورونا

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محافظ أسوان يعلن جاهزية 11 مستشفى لاستقبال وعزل حالات كورونا محافظ أسوان يعلن جاهزية 11 مستشفى لاستقبال وعزل حالات كورونا

مصراوي Masrawy

02:48 م السبت 16 يناير 2021

أسوان– إيهاب عمران:

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، جاهزية 11 مستشفى بإجمالي 304 أسرة، موزعة على مدن المحافظة، لاستقبال مختلف حالات الفرز والاشتباه والعزل الطبي بالنسبة لفيروس كورونا المستجد.

وشدد المحافظ على ضرورة التزام المواطنين بارتداء الكمامات في المواصلات العامة، وتطبيق الغرامات بكل حزم، بجانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة، أن مستشفيات الفرز والاشتباه والعزل هي حميات أسوان، وصدر أسوان، والجامعي والعام التخصصي، بجانب المستشفيات المركزية في دراو وكوم أمبو ونصر النوبة، وصدر كوم أمبو، علاوة على مستشفيات إدفو العام وحميات إدفو وصدر إدفو.

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