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بها حروق.. العثور على جثة شاب ملقاة بالزراعات في بني سويف

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بها حروق.. العثور على جثة شاب ملقاة بالزراعات في بني سويف بها حروق.. العثور على جثة شاب ملقاة بالزراعات في بني سويف

مصراوي Masrawy

02:40 م السبت 16 يناير 2021

بني سويف- حمدي سليمان:

عثر أهالي قرية دنديل التابعة لمدينة ناصر شمال محافظة بني سويف، اليوم السبت، على جثة شاب في العقد الرابع من العمر، بها حروق في أنحاء مختلفة من الجسم، وسط الزراعات بالقرب من مصرف القرية.

تلقى اللواء محمد مراد مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بعثور الأهالي على جثة شاب بها آثار حروق، وملقى بالزراعات وبجواره دراجة نارية.

انتقلت قوة من وحدة مباحث مركز شرطة ناصر، إلى موقع البلاغ وتبين من المعاينة والتحريات الأولية أن الجثة لشاب يدعى "عماد .م" 30 عامًا.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

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