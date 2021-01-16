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النقض.. تأييد السجن المشدد 5 سنوات على 23 إخوانيا في دمياط

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النقض.. تأييد السجن المشدد 5 سنوات على 23 إخوانيا في دمياط النقض.. تأييد السجن المشدد 5 سنوات على 23 إخوانيا في دمياط

مصراوي Masrawy

02:48 م السبت 16 يناير 2021

كتب- طارق سمير:

أيدت محكمة النقض، حكم بالسجن المشدد 5 سنوات على 23 متهما من أنصار الإخوان بتهمة التظاهر بدون تصريح في دمياط.

وأيدت المحكمة، المراقبة الشرطية 5 سنوات على المتهمين، بعد أن رفضت الطعن المقدم منهم.

وتضمن منطوق حكم محكمة النقض بقبول وتصحيح الحكم بإلغاء عقوبة الغرامة المقضي بها ورفض الطعن.

وكانت قد قضت محكمة جنايات دمياط بالسجن المشدد 5 سنوات لـ 23 متهم بينهم قيادات بجماعة الإخوان الإرهابية بدمياط وغرامة 500 جنيه لكل منهما ووضعهم تحت المراقبة مدة مماثلة بعد تنفيذ العقوبة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة الإخوان المحظورة والتظاهر دون تصريح وقطع الطريق والتحريض على مؤسسات الدولة وحيازة مواد مفرقعة وحيازة لافتات تحريضية ضد الجيش والشرطة.

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