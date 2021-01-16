أخبار عاجلة

باكستان تسجل 1722 إصابة جديدة و48 وفاة بفيروس "كورونا" -
ترامب يأمر برفع السرية عن وثائق التحقيقات الفدرالي بشأن التدخل الروسي في انتخابات 2016 -
أمطار على القاهرة اليوم.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية في 4 أيام -
أمطار غزيرة وعودة الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس 3 أيام -
بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

المحافظين يعلن موقفه من الاستمرار في العمل السياسي في ظل عدم تمثيله داخل البرلمان

Print
المحافظين يعلن موقفه من الاستمرار في العمل السياسي في ظل عدم تمثيله داخل البرلمان المحافظين يعلن موقفه من الاستمرار في العمل السياسي في ظل عدم تمثيله داخل البرلمان

مصراوي Masrawy

02:39 م السبت 16 يناير 2021

كتب- محمد نصار:

أصدر حزب المحافظين بيانا بشأن استمراره في العمل السياسي من عدمه خلال المرحلة القادمة في ظل عدم تمثيله داخل مجلس النواب.

وقال الحزب، في بيانه، إن المكتب السياسي أجرى التصويت النهائي على الخيارات المطروحة أمام الحزب، وانتهى إلى استمرار نشاط الحزب مع التركيز على قضايا محددة وعدم تخليه عن المشاركة في الشأن العام.

وأضاف البيان، أن الحزب سيكثف نشاطه في مجالات محددة كالتالي:

1- مكافحة الفساد بكافة أنواعه وصوره باعتباره أهم أسباب تعطيل وإجهاض نتائج التنمية.

2- التنوير الحضاري بمشروع ثقافي متكامل للحفاظ على الهوية والاهتمام بالتربية والتعليم لأنهما ركيزة نجاح التنمية والإصلاح وضمان تميز الأجيال القادمة.

3- الرفاهة المستحقة للشعب وتشمل كرامة المواطن وحقوق المواطنة والحفاظ على البيئة والاهتمام بالتغير المناخي.

139090053_10222386746591627_8909278960036934258_o

f503377863.jpg

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة

بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة

مواعيد وأرقام عمارات.. إجراءات استلام شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة

مواعيد وأرقام عمارات.. إجراءات استلام شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة

مصرع قائد الأكاديمية البحرية بطرابلس في حريق إثر انفجار مخزن للذخيرة

مصرع قائد الأكاديمية البحرية بطرابلس في حريق إثر انفجار مخزن للذخيرة

القصير يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين "البحوث الزراعية" و "الريف المصري"

القصير يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين "البحوث الزراعية" و "الريف المصري"

شبكة عيون الإخبارية