المحافظين يعلن موقفه من الاستمرار في العمل السياسي في ظل عدم تمثيله داخل البرلمان

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

أصدر حزب المحافظين بيانا بشأن استمراره في العمل السياسي من عدمه خلال المرحلة القادمة في ظل عدم تمثيله داخل مجلس النواب.

وقال الحزب، في بيانه، إن المكتب السياسي أجرى التصويت النهائي على الخيارات المطروحة أمام الحزب، وانتهى إلى استمرار نشاط الحزب مع التركيز على قضايا محددة وعدم تخليه عن المشاركة في الشأن العام.

وأضاف البيان، أن الحزب سيكثف نشاطه في مجالات محددة كالتالي:

1- مكافحة الفساد بكافة أنواعه وصوره باعتباره أهم أسباب تعطيل وإجهاض نتائج التنمية.

2- التنوير الحضاري بمشروع ثقافي متكامل للحفاظ على الهوية والاهتمام بالتربية والتعليم لأنهما ركيزة نجاح التنمية والإصلاح وضمان تميز الأجيال القادمة.

3- الرفاهة المستحقة للشعب وتشمل كرامة المواطن وحقوق المواطنة والحفاظ على البيئة والاهتمام بالتغير المناخي.