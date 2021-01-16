تشنجات وكحة مدممة.. 9 أعراض خطيرة لكورونا على الأطفال تستوجب الذهاب للمستشفى

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

انتهت مديرية الشئون الصحية بالقاهرة من وضع استمارة التعليمات الخاصة بمريض كورونا داخل العزل المنزلي للأطفال.

وأشارت المديرية إلى أنه عند ظهور أي من الأعراض التالية يتوجه المريض فورا إلى المستشفى.

1- استمرار ارتفاع درجة الحرارة لمدة تزيد عن 3 أيام.

2- ضيق تنفس.

3- ألم شديد بالصدر يعيق التنفس.

4- نهجان أثناء الراحة.

5- علامات الجفاف.

6- تشنجات.

7- اضطراب الوعي.

8- كحة مدممة.

9- علامات أخرى تدل على شدة المرض.

اقرأ أيضا:

نسب الجرعات وأعراض خطيرة.. ننشر استمارة العزل المنزلي للأطفال المصابة بكورونا​