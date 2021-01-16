صغار السن أولًا.. لماذا خالفت إندونيسيا العالم في التطعيم بلقاح كورونا؟

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مصراوي Masrawy

كتبت- رنا أسامة:

خلافًا لكثير من دول العالم، قررت إندونيسيا البدء بتطعيم صغار السن دون الـ60 عامًا، ضد كوفيد-19، قبل كبار السن.

وإندونيسيا هي أكثر الدول تضررًا في آسيا من الوباء؛ بأكثر من 900 ألف إصابة وما لا يقل عن 25 ألف وفاة منذ بداية الجائحة. وفي العام الماضي كادت أن تتعرض إلى مجاعة.

وفي حين سارعت دول عِدة، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وفرنسا، لتلقيح كبار السن أولًا، انطلاقًا من كونهم أكثر عرضة للإصابة بأعراض المرض الحادة والوفاة جراءه، غرّدت إندونيسيا خارج السِرب، وهمّت بتطعيم الفئة العُمرية من 18 إلى 59 عامًا أولًا بلقاح "سينوفاك" الصيني.

وعزت إندونيسيا ذلك إلى سببين؛ أولهما أنها لم تحصل على بيانات كافية بعد حول فاعلية اللقاح على كبار السن، نظرًا لأن التجارب السريرية الجارية في الدولة تتضمن أشخاصًا من 18 إلى 59 عامًا.

والثاني أن مسؤولي الصحة في هذا البلد الآسيوي الذي يأوي أكثر من 270 مليون نسمة، يرون أن أفضل طريقة لكبح جماح المرض، هي استهداف الفئات التي تنشره على نطاق واسع، وهي فئة الشباب المعنيّة أيضا بتقوية الاقتصاد، بحسب صحيفة "فورتشن" الأمريكية.

ودفعت الجائحة في إندونيسيا، أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، إلى أول ركود لها منذ أكثر من عقدين في العام الفائت، حيث قدرت الحكومة انكماشًا بنسبة بلغت 2.2 بالمائة.

ويمثل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، 40 بالمائة من وفيات كوفيد 19 في إندونيسيا، مقارنة بـ 36 بالمائة لأولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 46 و59 عامًا.

والاثنين الماضي، أجازت إندونيسيا الاستخدام الطارئ للقاح الصيني، بعدما أظهرت التجارب الإكلنيكية في مراحلها الأخيرة فعاليته بنسبة 65.3 بالمائة، لتصبح أول دولة خارج الصين تُقِرّ اللقاح.

وجاءت الموافقة بعد إعلان مجلس العلماء الإندونيسي، أعلى هيئة إسلامية في البلاد، أن اللقاح "حلال"، وهي خطوة حاسمة في كسب الثقة في أكبر دولة إسلامية في العالم.

وبحسب "رويترز"، تُخطط الحكومة الإندونسية لتطعيم نحو 1.5 مليون عامل صحي بـ"سينوفاك" بحلول الشهر المقبل.

وتأمل الحكومة الإندونيسية في أن يُمكّنها تطعيم الفئة الأكثر حركة وتنقل واجتماعية، من الوصول إلى مناعة القطيع بسرعة.

ووفق وزير الصحة الإندونيسي، يجب تطعيم 67 بالمائة من الشعب لتحقيق هذا الهدف، ما يتطلب حوالي 427 مليون جرعة من اللقاح.

كانت إندونيسيا أطلقت قبل أيام حملتها الجماعية للتطعيم ضد كورونا باستخدام اللقاح الصيني.

وتلقى الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو أول جرعة من اللقاح، في مراسم أقيمت في القصر الرئاسي ثم تلاه أعضاء حكومته. وقال جوكو بعدما تلقى الجرعة: "إنها لا تؤلم على الإطلاق".

وحتى الآن، تلقت إندونيسيا 18 مليون جرعة من لقاح سينوفاك.