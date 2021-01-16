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قائد مدرسة بالمخواة يبادر بتوصيل المقررات الدراسية لمنازل طلابه

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قائد مدرسة بالمخواة يبادر بتوصيل المقررات الدراسية لمنازل طلابه قائد مدرسة بالمخواة يبادر بتوصيل المقررات الدراسية لمنازل طلابه
قبل انطلاقة الفصل الدراسي الثاني وفي لفتة لاقت إعجاب الجميع

قائد مدرسة بالمخواة يبادر بتوصيل المقررات الدراسية لمنازل طلابه

ضرب قائد مدرسة بلال بن رباح بتعليم المخواة أروع الأمثلة في الشغف برسالة التعليم ودور القائد التربوي حين بادر بإيصال وتوزيع المقررات بنفسه لأبنائه الطلاب في منازلهم بدءاً من اليوم السبت، ولم ينتظر بداية العام الدراسي غداً.

وتناقلت منصات التواصل الاجتماعي صوراً لقائد مدرسة بلال بن رباح، محمد شريم الزهراني، وهو يتنقل بين القرى بهدف ضمان وصول المقررات لكافة الطلاب، وخاصة الذين قد لا يستطيعون الحضور غداً للمدرسة.

مدير التعليم بالمخواة الدكتور علي الجالوق ثمن هذا الموقف من القائد التربوي، مؤكداً فخره واعتزازه وثقته في القيادات التربوية وكافة أبطال التعليم باعتبارهم يجسدون أسمى معاني الحرص والبذل والعطاء والإيجابية، ويعكسون صورة إيجابية رفيعة عن دور المعلم المنتمي لرسالته الأبوية والتربوية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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