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110 كجم والمستوى رائع.. شاهد اللاعب الذي خطف الأنظار في مونديال اليد

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110 كجم والمستوى رائع.. شاهد اللاعب الذي خطف الأنظار في مونديال اليد 110 كجم والمستوى رائع.. شاهد اللاعب الذي خطف الأنظار في مونديال اليد
"مفومبي" أحرَزَ في مباراة أمس 4 أهداف من 4 تسديدات بنسبة نجاح 100%

110 كجم والمستوى رائع.. شاهد اللاعب الذي خطف الأنظار في مونديال اليد

خطف غواتيير مفومبي تيري، لاعب منتخب الكونغو الديمقراطية لكرة اليد، الأنظار، وأصبح حديث متابعي مونديال اليد المُقام حاليًا في ؛ بسبب مستواه الرائع، رغم وزنه الزائد.

ورغم خسارة الكونغو أمام الأرجنتين "22- 28"، أمس الجمعة؛ فقد جذب "مفومبي" الانتباه بمستواه المتميز، بعد أن سدد أربع تسديدات فقط على مرمى الأرجنتين، سجل منها 4 أهداف بنسبة نجاح 100%.

وأشارت الصحيفة إلى سبب آخر جذب الأنظار للاعب البالغ من العمر 26 عامًا، وهو بنيته الجسدية "غير الاعتيادية"؛ حيث يبلغ وزنه 110 كيلوغرامات وطوله 1.92 مترًا.

يُذكر أن "مفومبي" لاعب محترف في دوري الدرجة الرابعة الفرنسي؛ حيث يلعب في صفوف فريق "درو".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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