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ملك الأردن يتوجه إلى أبو ظبي

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ملك الأردن يتوجه إلى أبو ظبي ملك الأردن يتوجه إلى أبو ظبي

مصراوي Masrawy

02:14 م السبت 16 يناير 2021

وكالات:

أفادت وسائل إعلام أردنية اليوم السبت، بأن الملك عبدالله الثاني غادر البلاد متوجها إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي للقاء ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان.

وقال موقع "عمون" الإخباري إن الملك غادر أرض الوطن اليوم، في زيارة إلى أبو ظبي، يلتقي خلالها بأخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة".

ولفت إلى أن "الأمير فيصل بن الحسين أدى اليمين الدستورية، نائبا لجلالة الملك في غيابه، بحضور هيئة الوزارة".

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