وصول مليون جرعة من اللقاح الصيني المضاد لكورونا إلى صربيا

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مصراوي Masrawy

وكالات:

وصلت إلى مطار العاصمة الصربية بلغراد، اليوم السبت، دفعة كبيرة من لقاح "سينوفارم" الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد، حسبما أفادت وكالة "تانيوغ" الرسمية.

ونقلت الوكالة عن الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، الذي حضر مراسم استقبال دفعة اللقاح الصيني التي تقدر بمليون جرعة، قوله: "لقد توجهنا بطلب إلى (الرئيس الصيني) شي جين بينغ، وقدم الصينيون لنا أكبر دفعة شاهدناها حتى الآن من اللقاح. إنه أمر لا يتصوره العقل، وهو شيء بالغ الأهمية بالنسبة لبلادنا". وأشار الرئيس الصربي إلى أن الصين باعت اللقاح لصربيا بسعر مخفض.

وستنطلق حملة التطعيم باللقاح الصيني في صربيا بعد إعطاء وكالة الأدوية الحكومية موافقتها على ذلك، وتوقع فوتشيتش أن يحدث ذلك "خلال الأيام القريبة"، كما أنه لم يستبعد خضوعه للتطعيم باللقاح الصيني.

كما كشف فوتشيتش أن بلغراد اتفقت مسبقا مع الاتحاد الأوروبي على شراء 1.8 مليون جرعة من اللقاح المضاد لكورونا بموجب آلية "كوفاكس" الأوروبية، غير أنها لم تتلق حتى الآن جرعة منه.

وفي 26 ديسمبر الماضي، بدأت في صربيا حملة التطعيم بلقاح "فايزر" الأمريكية. وفي 31 ديسمبر، وافقت وكالة الأدوية الصربية على التطعيم بلقاح "سبوتنيك V" الروسي، لتبدأ، اعتبارا من يوم 6 يناير، عمليات التطعيم به في صربيا التي وصلت إليها 2,4 ألف جرعة منه، وسط توقعات بوصول دفعات أكبر حجما من "سبوتنيك V" إلى بلغراد حتى نهاية الشهر الجاري.