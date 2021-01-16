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اجتماع عاجل لـ"اتحاد عمال " لبحث أزمة شركة الحديد والصلب

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اجتماع عاجل لـ"اتحاد عمال مصر" لبحث أزمة شركة الحديد والصلب اجتماع عاجل لـ"اتحاد عمال " لبحث أزمة شركة الحديد والصلب

مصراوي Masrawy

02:11 م السبت 16 يناير 2021

كتب- يوسف عفيفي:

دعا محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رؤساء النقابات العامة، إلى عقد اجتماع عاجل لبحث أزمة تصفية شركة الحديد والصلب المصرية.

جاء ذلك خلال رسالة رسمية أرسلها الأمين العام لاتحاد العمال، إلى رؤساء النقابات العامة، بهدف إعداد ورقة عمل حول التحديات التي تواجه العمال في القطاعات الإنتاجية التابعة لكل نقابة على حدة، وكذلك رؤية "النقابة العامة" في التشريعات العمالية، خاصة قانون التأمينات الاجتماعية، بجانب التنسيق والتشاور لسرعة عقد اجتماع طارئ لمجلس إدارة اتحاد العمال خلال هذا الأسبوع لبحث أزمة تصفية شركة الحديد والصلب المصرية.

وقال وهب الله في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن هذه الرسالة كانت ضمن توصيات الاجتماع الرابع للمجلس الأعلى للحوار المجتمعى في مجال العمل، الذي انعقد نهاية الأسبوع الماضي بمقر وزارة القوى العاملة وبرئاسة الوزير محمد سعفان، وممثلى أطراف الإنتاج الثلاثة، وعلى رأسهم محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، ونائب الشيوخ خالد عيش نائب رئيس اتحاد عمال مصر، وخالد الفقي نائب رئيس الاتحاد أيضا، وذلك لبحث آليات إقامة التوازن بين تشغيل العمال والإنتاج واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من انتشار المستجد.

وأضاف الأمين العام لاتحاد العمال، أن رصد مطالب العمال والقطاعات في كافة مواقع العمل، وكذلك رؤية العمال في التشريعات، خطوة من ضمن الخطوات العملية من أجل تفعيل الحوار المجتمعي كأداة لإدارة ملف العمل تنفيذا للاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، بما يعزز امتثالها لمعايير العمل الدولية، ويحقق التوزان بين أطراف الانتاج الثلاثة.

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