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وزيره البيئة أمام "طاقة النواب": تكليفات رئاسية بمواجهة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى

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وزيره البيئة أمام "طاقة النواب": تكليفات رئاسية بمواجهة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى وزيره البيئة أمام "طاقة النواب": تكليفات رئاسية بمواجهة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى

مصراوي Masrawy

02:04 م السبت 16 يناير 2021

كتب- محمد نصار:

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في أولى جلسات لجنة الطاقة والبيئة برئاسة النائب حسام الدين صلاح عوض الله، اليوم السبت، ضمن بداية جلسات مجلس النواب الجديد ٢٠٢١.

واستعرضت وزيرة البيئة خلال الجلسة مجهودات الوزارة في الحد من تلوث الهواء، خاصة في القاهرة الكبرى، حيث وصل عدد محطات رصد نوعية الهواء إلى ١٠٨ محطات على مستوى الجمهورية، مع التركيز على رصد نوعية الهواء في المناطق النائية بالساحل الشمالي والوادي الجديد والبحر الأحمر.

كما تناولت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال اجتماعها بأعضاء اللجنة المنحة المقدمة من البنك الدولي والتي تركز على دعم وزارة البيئة بأجهزة دقيقة لرصد نوعية الهواء لاستكمال البنية التحتية لمنظومة الرصد، في إطار التحضير لمشروع إدارة تلوث هواء القاهرة والمزمع بدأه مع البنك الدولي يقرض ٢٠٠ مليون دولار خلال هذا العام بعد موافقة مجلس النواب عليه، ويركز المشروع على الحد من الانبعاثات الملوثة الناتجة عن قطاعي المخلفات والنقل.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية الخطوات التي تتخذها للتحول المركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي أو الكهرباء للحد من الانبعاثات الملوثة لعوادم السيارات، وجهود الوزارة في إنشاء مجمع متكامل لإدارة المخلفات بالعاشر من رمضان على مساحة ١٢٢٦ فدانا ليستقبل مختلف أنواع المخلفات من بلدية وهدم وبناء وطبية من القاهرة والقليوبية والمجتمعات العمرانية لمدة ٥٠ عاما، بما سيساهم في تحسين عملية إدارة المخلفات والحد من التراكمات والانبعاثات الملوثة الصادرة عنها.

وهنأت الوزيرة خلال الجلسة، رئيس مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي على توليه رئاسة المجلس، وأعضاء لجنة الطاقة والبيئة الجدد برئاسة النائب حسام صلاح الدين عوض والوكلاء النائبة رشا رمضان والنائب أحمد مصطفى وأمين سر اللجنة النائب خالد مشهور.

كما تقدمت بالشكر لأعضاء لجنة الطاقة والبيئة السابقين برئاسة النائب طلعت السويدي لما قدموه لملف البيئة في مصر، وأيضا النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية على الدعم الذي قدموه للخروج بقانون تنظيم إدارة المخلفات إلى النور حيث يعد نقلة نوعية في التشريعات المعنية بالبيئة في مصر.

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