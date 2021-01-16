الدقهلية تعلن الطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس وسوء الأحوال الجوية

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الدقهلية- رامي محمود:

أعلنت محافظة الدقهلية اليوم السبت، رفع درجة الاستعداد القصوى بالمديريات وقطاعات المرافق والخدمات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، تحسبًا لعدم استقرار الأحوال الجوية، واحتمالات سقوط أمطار على بعض الأنحاء.

وقال بيان صادر عن محافظة الدقهلية، إنه جرى دعم منظومة النظافة للتصدي لتجمعات مياه الأمطار في موسم الشتاء بـ 12 سيارة شفط وكسح، جرى توزيعها على المناطق التي تأثرت بتجمعات المطر الكثيرة العام الماضي.

وأضاف البيان، أنه جرى تشكيل وحدة تدخل سريع بديوان عام المحافظة للتعامل الفوري مع الأحداث الطارئة بالمدن والأحياء والقرى.