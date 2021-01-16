أخبار عاجلة

باكستان تسجل 1722 إصابة جديدة و48 وفاة بفيروس "كورونا" -
ترامب يأمر برفع السرية عن وثائق التحقيقات الفدرالي بشأن التدخل الروسي في انتخابات 2016 -
أمطار على القاهرة اليوم.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية في 4 أيام -
أمطار غزيرة وعودة الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس 3 أيام -
بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

الدقهلية تعلن الطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس وسوء الأحوال الجوية

Print
الدقهلية تعلن الطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس وسوء الأحوال الجوية الدقهلية تعلن الطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس وسوء الأحوال الجوية

مصراوي Masrawy

02:33 م السبت 16 يناير 2021

الدقهلية- رامي محمود:

أعلنت محافظة الدقهلية اليوم السبت، رفع درجة الاستعداد القصوى بالمديريات وقطاعات المرافق والخدمات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، تحسبًا لعدم استقرار الأحوال الجوية، واحتمالات سقوط أمطار على بعض الأنحاء.

وقال بيان صادر عن محافظة الدقهلية، إنه جرى دعم منظومة النظافة للتصدي لتجمعات مياه الأمطار في موسم الشتاء بـ 12 سيارة شفط وكسح، جرى توزيعها على المناطق التي تأثرت بتجمعات المطر الكثيرة العام الماضي.

وأضاف البيان، أنه جرى تشكيل وحدة تدخل سريع بديوان عام المحافظة للتعامل الفوري مع الأحداث الطارئة بالمدن والأحياء والقرى.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة

بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة

مواعيد وأرقام عمارات.. إجراءات استلام شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة

مواعيد وأرقام عمارات.. إجراءات استلام شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة

مصرع قائد الأكاديمية البحرية بطرابلس في حريق إثر انفجار مخزن للذخيرة

مصرع قائد الأكاديمية البحرية بطرابلس في حريق إثر انفجار مخزن للذخيرة

القصير يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين "البحوث الزراعية" و "الريف المصري"

القصير يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين "البحوث الزراعية" و "الريف المصري"

شبكة عيون الإخبارية