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فتح الترشّح لجائزة الأمير محمد بن عبدالعزيز لمزرعة البن النموذجية

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الشروط تتضمن تجهيز ملف تعريفي شامل مع وجود وثيقة للمزرعة

فتح الترشّح لجائزة الأمير محمد بن عبدالعزيز لمزرعة البن النموذجية

استمرارًا لجهود نائب أمير منطقة جازان لدعم البن ومزارعيه؛ أعلنت أمانة الجائزة اليوم السبت، عن فتح باب المنافسة والترشيح لجائزة الأمير محمد بن عبدالعزيز المليونية لمزرعة البن النموذجية.

وأعلنت أمانة جائزة الأمير محمد بن عبدالعزيز لمزرعة البن النموذجية عن فتح باب المنافسة والترشيح للجائزة للعام 1442هـ، في نسختها الثانية، بجوائز مالية بلغت مليون ريال.

وقدّم مزارعو البن في المحافظات الجبلية شكرهم وتقديرهم للأمير محمد بن عبدالعزيز على دعمه السخي لمزارعي البن، على إقرار الجائزة التي سيكون لها أثر بالغ في تشجيع زراعة البن وتحفيز المزارعين للاهتمام بالبن وزراعته.

وأكدت أمانة الجائزة أنه تمت مراعاة العديد من المعايير وأساليب التقييم في وضع الجائزة، تنفيذًا لتوجيهات نائب أمير منطقة جازان، بما يحقق النفع منها في تشجيع الحركة الزراعية والارتقاء بالأعمال الزراعية في المنطقة وتأهيل المزارعين بشكل احترافي وتشجيع روح التنافس الإيجابي بين المزارعين .

وأوضحت أن الفائز بالمركز الأول سيحصل على مبلغ نصف مليون، فيما الفائز بالمركز الثاني سيحصل على مبلغ 300 ألف ريال، والفائز بالمركز الثالث سيحصل على مبلغ مالي قدره 200 ألف ريال.

وأشارت إلى أن شروط المسابقة تشمل "أن يكون المتقدم من مزارعي البن في منطقة جازان، وجود سجل زراعي للمزرعة، ألا يسبق للمتقدم الحصول على الجائزة سابقًا، ألا يقل عدد أشجار البن المثمرة عن (150) شجرة، ألا تكون في المزرعة المشاركة نباتات محظورة، تجهيز ملف تعريفي شامل للمزرعة مع وجود وثيقة للمزرعة، وألا يقل عمر الأشجار عن ثلاث سنوات".

ودعت المزارعين الذين تنطبق عليهم الشروط إلى التسجيل في الجائزة في موعد أقصاه، يوم الخميس 1442/6/8هـ الموافق 21 يناير 2021 الساعة 20:21م، عبر الرابط:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetahf_L56upKiI8k0yRywyIiAA182vdj0_WLh8zZGKM7GDag/viewform

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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