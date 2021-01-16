غدًا.. 428 ألف طالب وطالبة في الشرقية يعودون افتراضيًّا إلى 1819 مدرسة

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"العتيبي": نستقبل الفصل الدراسي الثاني ببداية جادة وجهود مخلصة

أكد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية المكلف الدكتور سامي العتيبي، الدعم اللا محدود الذي يلقاه قطاع التعليم من قِبَل حكومتنا، بما يضمن تهيئة البيئة التعليمية المناسبة لأبنائنا الطلبة، والذي أثبتت فيه مملكتنا الغالية -ممثلةً في وزارة التعليم- جدارتها في احتواء الجائحة والحد من تداعياتها، وبرهنت على قدرتها في تحويل التحديات إلى إنجازات.

وقال "العتيبي": لقد واكبت المملكة التطورات وتوافقت مع المستجدات وحققت تطورًا ملموسًا؛ لا سيما في نجاح التجربة الجديدة للتعليم الإلكتروني عبر منصاته وقنواته، والذي استنطقت الجهود الاستثنائية المبذولة فيه، كفاءة وفاعلية نظامنا التعليمي عبر بيئاته الافتراضية، تَوَّجتها جهود معلمينا وطلابنا وأسرهم، وسنرى أثرها عما قريب في صناعة المستقبل الواعد وتحقيق الرؤية الطموحة.

وأضاف في رسالة أخوية وجهها لمنسوبي ومنسوبات الميدان التعليمي: اليوم ونحن نستقبل الفصل الدراسي الثاني أوصيكم ونفسي ببداية جادة وجهود مخلصة لتستمر رحلة التعليم وليستفيد طلابنا الذين يعول عليهم الوطن في مسيرته التنموية.

وخاطب مدير التعليم أبناءه الطلاب والطالبات، قائلًا: أهنئكم بما حققتم من إنجاز وتميز خلال الفصل الدراسي الأول، واليوم تعودون بكل همة ودافعية لمواصلة رحلتكم التعليمية الماتعة خلال الفصل الدراسي الثاني لتحققوا طموح وطن يتطلع إلى نجاحاتكم.

وتقدم بالشكر والعرفان والتقدير للمعلمين والمعلمات على ما يبذلونه من جهود مثمرة ترجمت حقيقة حرصهم ومهنيتهم وصادق وطنيتهم.

وتَوَجّه إلى أولياء الأمور بالقول: إخواني وأخواتي أولياء الأمور وشركاء النجاح، لقد تحملتم المسؤولية وكنتم أهلًا لها في متابعة أبنائكم وبناتكم، ونتطلع إلى المزيد من الدعم والتعزيز لمواصلة رحلتهم التعليمية؛ متطلعًا إلى أن يكون فصلًا دراسيًّا موفقًا وحافلًا بالإنجازات والنجاحات التي سنحققها بتضافر الجهود خدمةً لديننا ووطننا وأبنائنا تحقيقًا للرؤية الطموحة للمملكة 2030.

من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم "تعليم المنطقة الشرقية"، سعيد الباحص: وقف مدير عام تعليم المنطقة المكلف الدكتور سامي العتيبي، والقيادات التعليمية بقطاعيها البنين والبنات -مبكرًا- على جاهزية العودة للدراسة افتراضيًّا عن بُعد للفصل الدراسي الثاني؛ وذلك من خلال عقد مدير التعليم عدة اجتماعات مع أعضاء لجنة الاستعداد لمناقشة آلية العمل المتعلقة بالجاهزية للعودة، وصولًا لوقوفه ميدانيًّا على متابعة ترحيل وتسليم المقررات الدراسية لمكاتب التعليم والمدارس.

وأضاف: إدارة تعليم المنطقة وبإشراف مباشر من مديرها العام المكلف الدكتور سامي العتيبي، أنهت استعداداتها مبكرًا لاستقبال 428 ألف طالب وطالبة افتراضيًّا في 1819 مدرسة بإشراف 30 ألف معلم ومعلمة بالمنطقة، انطلاقًا للفصل الدراسي الثاني؛ مشيرًا إلى تنفيذ 14 مكتبًا للتعليم في المنطقة الشرقية ومدارسها خطة توزيع الكتب الدراسية على الطلاب وأولياء أمورهم وفقًا للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية.

وأردف: سيتم إبلاغ أولياء الأمور والطلاب بالمواعيد عبر الرسائل النصية ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمدرسة لاستلام الكتب؛ حيث وضعت كل مدرسة ملصقات أرضية تحدد مسارات كل ولي أمر أو طالب مع وضع حواجز لتنظيم طابور الانتظار بما يضمن التباعد بين كل شخصين بما لا يقل عن مترين؛ فضلًا عن إلزام منسوبي المدارس والطلاب وأولياء الأمور بارتداء الكمامة طوال الوقت، تزامنًا مع فحص الحرارة، ووصولًا لتوفير معقمات الأيدي في مداخل المدرسة وعلى طاولات توزيع الكتب.

جدير بالذكر أن هناك حملة إعلامية تنفذها إدارة الإعلام والاتصال بتعليم الشرقية، تتضمن استعراض الجهود المقدمة في منصة "مدرستي" وتميزها، إلى جانب بث رسائل اتصالية توعوية موجهة للأسرة ودورها الإيجابي تجاه أبنائها الطلاب والطالبات.