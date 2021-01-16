الاتحاد السعودي لرياضة الصم يكرم "الباحص" لجهوده برئاسة نادي الشرقية

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"القحطاني" هنّأه على الإنجازات التي تحققت للنادي على مستوى المملكة

كرم الاتحاد السعودي لرياضة الصم بوزارة الرياضة رئيس نادي الصم بالمنطقة الشرقية سابقًا سعيد الباحص على الجهود المقدمة للنادي طيلة فترة رئاسته.

وقدم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لرياضة الصم سعيد القحطاني، في حفل أقيم بهذه المناسبة تقدير وزارة الرياضة وكافة أعضاء المجلس لتلك الجهود التي قدمها الباحص وكافة أعضاء مجلس إدارة النادي خدمة لفئة غالية على القلوب وهم الصم، كما هنأه القحطاني على الإنجازات التي تحققت للنادي على مستوى المملكة، ومن ذلك تحقيق بطولة المملكة في تنس الطاولة والميدالية الذهبية في ألعاب القوى وتحقيق مراكز متقدمة في بطولة المملكة للبولينج، وغيرها من المشاركات والبرامج المقدمة.

بدوره رفع رئيس نادي الصم سابقًا سعيد الباحص، باسمه وكافة أعضاء مجلس الإدارة السابق ومنسوبي النادي والصم عمومًا بالمنطقة؛ الشكر والتقدير لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ولكافة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي لرياضة الصم على هذه اللفتة الكريمة وغير المستغربة من وزارة الرياضة في تقدير الجهود المبذولة من الجميع لخدمة هذا الصرح الكبير والفئة الغالية على القلوب بما يحقق لهم تطلعاتهم ويلبي رغباتهم وطموحاتهم.

وأضاف الباحص أن توجيهات أمير المنطقة الشرقية ونائبه، ودعمهما لكافة البرامج والمبادرات بالنادي كانت أحد العناصر الفاعلة والمؤثرة في تطور النادي وتحقيقه الإنجازات في مختلف الجوانب على مستوى أندية المملكة.

وأشار إلى أن ما حظي به النادي من كريم الاهتمام والرعاية منهما كان محطة هامة في دفع مسيرة النادي نحو التميز؛ مما كان له بالغ الأثر في الوصول لمنصات الصدارة والتتويج.

وواصل الباحص حديثه قائلًا: إن فترة رئاسته لنادي الصم بالمنطقة الشرقية التي جاءت بقرار وتكليف من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة قد حفلت بالعديد من الإنجازات النوعية، والتي تحسب للرياضة السعودية، وشاركه فيها أعضاء المجلس والعاملون وجميع الفرق وكل منتسب للنادي؛ حيث بذلوا الكثير من الجهود لرفعة مستوى أداء النادي في مختلف الأنشطة في وقت قياسي، إلى جانب ما تم العمل عليه في تطوير أركان الفعل الرياضي والاجتماعي والثقافي، والتي تمثل ركنًا رئيسًا في مشوار التنمية الوطنية والعمل وفق أركان الرؤية الوطنية الطموحة ٢٠٣٠؛ مما سيجعل جميع الأندية الرياضية تحذو حذو نادي صم الشرقية للعمل على تفعيل محتوى هذه الرؤية التطويرية التي عمل عليها، والتي تعتمد على الشباب الصم، وكذلك الفتيات في النهوض بهذه البلاد المباركة؛ حيث يعتبر النادي من الأندية التي عملت على تخصيص قسم خاص للنساء الصم وتفعيله بالكثير من البرامج، إلى جانب إنشاء وحدة للتدريب على لغة الإشارة وإطلاق أول برنامج بالتعاون مع إدارة تعليم الشرقية والمديرية العامة للسجون بالمنطقة، والعمل على تدريب عدد من منسوبي القطاعات العسكرية.

وقال الباحص: إن نادي الصم بالمنطقة الشرقية هو أحد الأندية الثلاثة على مستوى المملكة بمثابة الأفق الرحب الذي يمثل نافذة حقيقية وفاعلة للاعتراف بدور الأصم في المجتمع، بل هو النواة التي من خلالها تصل أدواره خدمة لهذا الوطن المعطاء؛ حيث يعتبر المحضن الذي يسهم في رفع وتيرة الإبداع ويصقل الموهبة ويبني المجتمع على نحو يكون فيها الأصم الشريك الأساسي في هذا البناء.

وأشار إلى أن النادي أطلق برامجه النوعية خلال العام التي عمل عليها ونفذها بما تحمله رؤية 2030 الوطنية التي تنقل المملكة إلى مصاف الدول في مختلف المجالات والمناحي؛ فالمقومات الكثيرة والكبيرة التي يملكها النادي جاءت بتوفيق الله تعالى ثم بدعم ومساندة الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية الرئيس الفخري للنادي، وكذلك الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية الذين يسعون دومًا لتحقيق النادي أهدافه المحورية، وكذلك جهود الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، الذي يقف داعمًا للرياضة السعودية بما فيها أندية الصم ومختلف الأندية التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة.