"المقيطيب": رعاية "آد" لسباق الملواح يهدف لدعم تراثنا الأصيل

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سلَّط الضوء على خبرة المجموعة في تنظيم الفعاليات الثقافية

أكد عبدالعزيز المقيطيب، الرئيس التنفيذي لمجموعة "آد" لإدارة الفعاليات والمؤتمرات والمعارض، أن الصقور وسباق الملواح من الموروثات الشعبية الأصيلة بالمملكة، التي يهتم بتعزيزها نادي الصقور السعودي من خلال أنشطته المختلفة.

وقال "المقيطيب": حرص مجموعة "آد" على رعاية الشوطين الأولين من مسابقة الملواح التي يقيمها نادي الصقور يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع؛ جاء من هذا المنطلق، وهو الحفاظ على التراث الأصيل للشعب السعودي؛ وذلك بحكم خبرة المجموعة في تنظيم الفعاليات الثقافية المختلفة داخل المملكة وخارجها.

وأضاف: رعاية "آد" لبداية السباقات، جاء بهدف تحفيز الشركات الأخرى على المساهمة في حفظ هذا الموروث من خلال رعاية فعالياته ومسابقاته.

وأردف: مجموعة "آد" تهتم بمثل هذا الموروث الشعبي، ولذلك عندما أعلن نادي الصقور عن إطلاقه سباق الملواح الأكثر شعبية، كواحد من أهم السباقات التي يقيمها؛ حرصنا على أن نرعى أول شوطين في السباق كنوع من دعم البعدين الثقافي والشعبي معًا في هذه المسابقة.

وتابع "المقيطيب": نحن من خلال "آد" شاركنا ونظمنا العديد من الفعاليات الثقافية منها مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، وفعاليات أخرى كثيرة، ولذلك نعتبر أن رعايتنا لهذا الموروث الثقافي هي جزء من رسالتنا لخدمة الوطن والمجتمع.