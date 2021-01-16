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محافظة الفيوم: التنسيق مع شركات الغاز لتنفيذ محطات تحويل السيارات

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محافظة الفيوم: التنسيق مع شركات الغاز لتنفيذ محطات تحويل السيارات محافظة الفيوم: التنسيق مع شركات الغاز لتنفيذ محطات تحويل السيارات

مصراوي Masrawy

02:10 م السبت 16 يناير 2021

الفيوم– حسين فتحي:

شدد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، على سرعة تنفيذ محطات تمويل السيارات بالغاز الطبيعى طبقًا للاشتراطات الفنية ومراعاة وسائل الحماية المدنية.

وأشار المحافظ، إلى أن عملية التنفيذ تجري طبقًا للجداول الزمنية المحددة، وقال اإنه من المقرر إنشاء وتأهيل 20 محطة غاز، بواقع 13 محطة من خلال شركة "غاز تك" و7 محطات بواسطة شركة "كار جاس".

جاء ذلك خلال لقاء محافظ الفيوم وعدد من مسئولي البترول وشركات الغاز الطبيعي، لمتابعة تنفيذ محطات تمويل السيارات بالغاز الطبيعي بجميع أنحاء المحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام محافظة الفيوم، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، والمهندس إمام بركة رئيس شعبة المواد البترولية بالفيوم، والمهندس أحمد سعيد حافظ مدير عام التسويق بشركة الغاز الطبيعي للسيارات، والمهندس أحمد المتولي مدير منطقة شمال الصعيد لشركة "غاز تك" والمهندس محمد عبدالمنعم مدير عام التشغيل والصيانة بشركة "كار جاس" والمهندس مصطفى محمد مدير محطات الغاز الطبيعي بالفيوم.

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