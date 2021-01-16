محافظة الفيوم: التنسيق مع شركات الغاز لتنفيذ محطات تحويل السيارات

مصراوي Masrawy
02:10 م السبت 16 يناير 2021
الفيوم– حسين فتحي:
شدد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، على سرعة تنفيذ محطات تمويل السيارات بالغاز الطبيعى طبقًا للاشتراطات الفنية ومراعاة وسائل الحماية المدنية.
وأشار المحافظ، إلى أن عملية التنفيذ تجري طبقًا للجداول الزمنية المحددة، وقال اإنه من المقرر إنشاء وتأهيل 20 محطة غاز، بواقع 13 محطة من خلال شركة "غاز تك" و7 محطات بواسطة شركة "كار جاس".
جاء ذلك خلال لقاء محافظ الفيوم وعدد من مسئولي البترول وشركات الغاز الطبيعي، لمتابعة تنفيذ محطات تمويل السيارات بالغاز الطبيعي بجميع أنحاء المحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام محافظة الفيوم، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، والمهندس إمام بركة رئيس شعبة المواد البترولية بالفيوم، والمهندس أحمد سعيد حافظ مدير عام التسويق بشركة الغاز الطبيعي للسيارات، والمهندس أحمد المتولي مدير منطقة شمال الصعيد لشركة "غاز تك" والمهندس محمد عبدالمنعم مدير عام التشغيل والصيانة بشركة "كار جاس" والمهندس مصطفى محمد مدير محطات الغاز الطبيعي بالفيوم.