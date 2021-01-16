وفاة حالة كورونا وشفاء 11 مصابًا في شمال سيناء

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شمال سيناء- أشرف سويلم:

أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، في بيان رسمي اليوم السبت، وفاة حالة مصابة بفيروس كورونا "رئيسة تمريض مستشفى العريش العام" هدي رشاد، والتي فارقت الحياة متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

وأكد البيان تسجيل إصابة واحدة فقط بكورونا وشفاء 11 حالة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في شمال سيناء منذ بداية الجائحة إلى 78 حالة وفاة، وشفاء 1375 حالة منذ بداية الجائحة وإصابة 263 حالة.

وتابع البيان، أن هناك 15 حالة إيجابية تتلقى العلاج تحت الحجز بأقسام العزل و79 حالة إيجابية تتلقى العلاج تحت العزل المنزلي.