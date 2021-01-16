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خنقها وألقى جثتها في الترعة.. الإعدام لقاتل الطفلة "أبرار" في كفر الشيخ- صور

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خنقها وألقى جثتها في الترعة.. الإعدام لقاتل الطفلة "أبرار" في كفر الشيخ- صور خنقها وألقى جثتها في الترعة.. الإعدام لقاتل الطفلة "أبرار" في كفر الشيخ- صور

مصراوي Masrawy

02:04 م السبت 16 يناير 2021

كفر الشيخ- إسلام عمار:

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثالثة"، اليوم السبت، حضوريًا بإجماع الأراء، بالإعدام شنقًا لصاحب محل زيوت من قرية دمرو بمدينة سيدي سالم، متهم باختطاف وقتل طفلة لسرقة قرطها الذهبي.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالكريم شامخ، وعضوية المستشارين خالد صقر، ويوسف عدلي، وحمدي عبدالتواب، وسكرتارية مجدي غانم، وبحضور محمد هشام العجمي، وكيل النيابة، وذلك في أحداث القضية رقم 25887 لسنة 2020، جنايات مركز شرطة سيدي سالم، والمقيدة برقم 2003 لسنة 2020 كلي كفر الشيخ.

تعود التفاصيل إلى شهر أكتوبر 2020، عندما تلقت الأجهزة الأمنية في كفر الشيخ، إخطارًا بورود بلاغ إلى العقيد هشام الزعفراني، مأمور مركز سيدي سالم، من المواطن أنور مختار يوسف، تاجر، ويقيم بقرية دمرو الحدادي، دائرة المركز، بتلقيه مكالمة من مجهول يخبره فيها باختطاف طفلته "أبرار"، 9 أعوام، وطلب منه مبلغ 100 ألف جنيه، فدية مقابل إطلاق سراحها.

جرى تشكيل فريق بحث جنائي لكشف غموض الواقعة، والوصول إلى مرتكبيها، وخلال 24 ساعة جرى القبض على المتهم، والذي تبين أنه جار المجني عليها ويدعى "محمد.ر.ك"، 23 عامًا، صاحب محل زيوت سيارات.

بمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بارتكاب الواقعة بهدف مساومة والدها على دفع فدية 100 ألف جنيه، وعندما استغاثت قتلها، ووضع جثتها في جوال وألقاها في مياه ترعة بحر دمرو المارة أمام المحل الخاص به.

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