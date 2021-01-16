افتتاح أول خط لإنتاج المستلزمات الطبية لمشروع "انتاجنا" بالعريش

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شمال سيناء- أشرف سويلم:

افتتح اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اليوم السبت، أول خط لإنتاج المستلزمات الطبية التابع لمشروع "انتاجنا" بجمعية الفيروز للخدمات البيئية والاجتماعية والاقتصادية بالعريش.

وأعلن المحافظ، أنه يجري افتتاح باكورة خط الانتاج من الكمامات الطبية والقفازات الطبية وغطاء الرأس، والقدم وملابس العزل للأطقم الطبية والمصابين بغرفة العزل الطبي وغيرهم من المستلزمات اللازمة لمواجهة كورونا.

وأشاد المحافظ بدور الجمعية التي نفذت مشروع انتاجنا، بتمويل من مؤسسة "ساويرس"، والذي استفاد منه 190 فردًا من الشباب والأسر المنتجة.

ووزع المحافظ على هامش افتتاح خط الانتاج 21 ماكينة خياطة على المتدربات، لتكون عونًا لهن فى رفع مستوى المعيشة وزيادة الدخل.