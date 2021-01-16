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أذربيجان تعلن موعد بدء تطعيم مواطنيها ضد كورونا

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أذربيجان تعلن موعد بدء تطعيم مواطنيها ضد كورونا أذربيجان تعلن موعد بدء تطعيم مواطنيها ضد كورونا

مصراوي Masrawy

01:54 م السبت 16 يناير 2021

باكو- أ ش أ:

أفادت وزارة الصحة الأذربيجانية بأنها ستبدأ بتطعيم المواطنين ضد ، اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، باستخدام دفعة من 4 ملايين جرعة من لقاحات شركة "سينوفاك بيوتيك" الصينية.

وقال مساعد الرئاسة الأذربيجاني، شهمار موفسوموف - وفقا لقناة اليوم - "إنه سيتم تطعيم العاملين في المجال الطبي أولا، ومن ثم الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، اعتبارا من الأول من فبراير".

وأشار إلى إن جرعات اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا، ستنقل أولا إلى تركيا، حيث سيتم فحصها وتعبئتها، قبل وصولها على دفعات إلى أذربيجان، إذ من المتوقع أن تصل مليوني جرعة لقاح أخرى من مختلف المنتجين إلى أذربيجان، عبر برنامج "كوفاكس" التابع لمنظمة الصحة العالمية، وهو المخطط العالمي الرئيسي لتطعيم الناس في البلدان الفقيرة والمتوسطة الدخل حول العالم، ضد فيروس كورونا.

وسجلت أذربيجان، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 10 ملايين شخص، حتى اليوم السبت، 226 ألفا و549 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، في حين بلغ إجمالي الوفيات بسبب هذا الفيروس في البلاد، 2983 وفاة.

من جانبها، أكدت حكومة باكو أنها ستمدد معظم قيود وإجراءات الإغلاق التي فرضتها لاحتواء فيروس كورونا حتى أبريل، لافتة إلى أنها ستسمح للمقاهي والمطاعم بفتح أبوابها للزبائن، اعتبارا من الأول من فبراير.

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