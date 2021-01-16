بالصور.. البابا تواضروس يدشن كاتدرائية العذراء والقديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

دشن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بمشاركة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة وعدد من الآباء الأساقفة، كاتدرائية السيدة العذراء والقديس مكاريوس السكندري بدير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي صباح اليوم.

وتضمنت التدشينات اللوحة التذكارية لكاتدرائية السيدة العذراء والقديس مكاريوس السكندري في ديره بجبل القلالي، كما دشن قداسة البابا المذبح الرئيس على اسم السيدة العذراء والقديس مكاريوس السكندري بمشاركة عدد من أحبار الكنيسة.

وشهد التدشين، قيام البابا بتذشين المذبح البحري بالكاتدرئية الجديدة في دير جبل القلالي على اسم الشهيد مار مينا والقديس البابا كيرلس السادس، فيما دشن أيقونة المسيح الراعي بكرسي الرعاية في كاتدرائية السيدة العذراء والقديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي.

وأيضا قام البابا تواضروس بتدشين معمودية الكاتدرائية الجديدة بدير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي بمشاركة نيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ورئيس الدير، وكذلك حضن الآب (شرقية الهيكل) في الكاتدرائية الجديدة.

وعقب القداس التقطت الكاميرات صورة تذكارية لقداسة البابا مع الأحبار المشاركين في تدشين الكاتدرائية، وكذلك صورة مع مجمع رهبان الدير.