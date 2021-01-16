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المناهج كاملة.. التعليم: امتحانات الترم الأول بعد 20 فبراير

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المناهج كاملة.. التعليم: امتحانات الترم الأول بعد 20 فبراير المناهج كاملة.. التعليم: امتحانات الترم الأول بعد 20 فبراير

مصراوي Masrawy

01:55 م السبت 16 يناير 2021

كتب- مصراوي:

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن الطلاب استكملوا المناهج الدراسية الخاصة بالفصل الدراسي الأول، عبر المنصات التعليمية بنظام "التعليم عن بُعد"، خلال الفترة من الثاني يناير الجاري حتى 15 من الشهر نفسه، قبل انطلاق إجازة منتصف العام.

وأوضحت التعليم، أنه سيتم حسم مصير امتحانات الترم الأول بعد انتهاء إجازة منتصف العام والمقرر لها 20 فبراير الجاري.

وشددت الوزارة، على أن الامتحانات ستكون في كامل المناهج الدراسية بلا أجزاء محذوفة.

وبدأت اليوم السبت 16 يناير إجازة منتصف العام الدراسي لطلاب المراحل التعليمية المختلفة في حتى 20 فبراير المقبل.

وتوفر وزارة التربية والتعليم مجموعة من المنصات الإلكترونية المتعددة للطلاب من أجل.

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